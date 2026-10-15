Les supporters de l’OM ont voulu en découdre avec les ultras de l’Olympiakos

À quelques heures du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos en Ligue Europa, les tensions entre supporters ont déjà atteint un niveau inquiétant. Une vidéo montrant des supporters marseillais accompagnés de fans de l’AEK Athènes parcourir plusieurs hôtels de la cité phocéenne à la recherche de supporters ultras du club grec, rival historique de l’AEK, a été diffusée sur les réseaux sociaux.

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🇫🇷🤯 Marseille & AEK mob clearing out hotels in the city to check for the presence of Olympiacos ultras. https://t.co/pUjzjj91Gd — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 14, 2026

Cette scène intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que le groupe de supporters de l’OM, Commando Ultra 84, entretient des liens historiques avec les supporters athéniens. Classée à haut risque par les autorités, la rencontre de ce jeudi soir fait craindre des débordements en marge du match. Les supporters de l’Olympiakos ne devraient cependant pas être présents au Vélodrome. Interdits tardivement de déplacement puis finalement autorisés à rejoindre Marseille, les fans du club grec ont vu leurs billets achetés être annulés.