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UEFA Europa League

Les supporters de l’OM ont voulu en découdre avec les ultras de l’Olympiakos

Par Kevin Massampu
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Marseille Olympiakos

À quelques heures du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos en Ligue Europa, les tensions entre supporters ont déjà atteint un niveau inquiétant. Une vidéo montrant des supporters marseillais accompagnés de fans de l’AEK Athènes parcourir plusieurs hôtels de la cité phocéenne à la recherche de supporters ultras du club grec, rival historique de l’AEK, a été diffusée sur les réseaux sociaux.

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Cette scène intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que le groupe de supporters de l’OM, Commando Ultra 84, entretient des liens historiques avec les supporters athéniens. Classée à haut risque par les autorités, la rencontre de ce jeudi soir fait craindre des débordements en marge du match. Les supporters de l’Olympiakos ne devraient cependant pas être présents au Vélodrome. Interdits tardivement de déplacement puis finalement autorisés à rejoindre Marseille, les fans du club grec ont vu leurs billets achetés être annulés.

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