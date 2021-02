OM-PSG : la réaction à chaud de Mauro Icardi

Buteur face à l'OM, Mauro Icardi a livré la première réaction à l'issue de la rencontre gagnée par le PSG (0-2), sur Téléfoot La Chaine. « C'est une victoire importante dans un derby. On a joué comme une finale, on voulait gagner. On savait que c'était important. En championnat, on avait perdu à domicile, on a eu notre revanche. »

Auteur d'un but du dos, il est revenu sur sa réalisation un poil chanceuse. « C'était un ballon premier poteau, j'ai voulu mettre la tête mais ça m'a touché le dos. On a marqué chacun un but avec Kylian, mais peu importe qui marque », a-t-il commenté.