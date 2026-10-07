OM : Neal Maupay sous le charme de Bruno Genesio

Depuis le début de la saison 2026/2027, Bruno Genesio ne cache plus son agacement face aux médias. Arrivé sur la Canebière en connaissant les difficultés financières de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur de 60 ans a avoué qu’il ne pensait pas que la situation du club phocéen était aussi compliquée. Mais en interne, l’ancien coach de l’OL et de Rennes a réellement séduit ses joueurs, malgré la 17e place de l’OM au classement.

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« Avec nous, en tout cas, il est toujours très bien, toujours positif. C’est quelqu’un qui ne lâche pas, qui travaille dur. Malgré les résultats, il est toujours derrière nous, il nous parle beaucoup, il nous donne beaucoup de confiance et il est toujours là sur le terrain pour nous entraîner, nous pousser à nous améliorer. (…) Ce n’est pas évident, et je peux comprendre qu’il soit parfois un peu désabusé et un peu déçu au vu des résultats. Mais en tout cas avec nous il est toujours positif, toujours travailleur. (…) On a de la chance de l’avoir parce qu’il nous donne énormément de confiance », a confié Neal Maupay au micro de RMC.