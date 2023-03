Espagne : l’identité du joueur que Luis Enrique regrette d’avoir emmené au Mondial est connue

La suite après cette publicité

Eliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde par le Maroc, l’Espagne a perdu son sélectionneur Luis Enrique dans la foulée. Mais au moment de partir, ce dernier avait fait une confession. « Je ferais un changement par rapport à la liste de la Coupe du monde, il y en a un que je ne prendrais pas. J’en retirerais un et j’en mettrais un autre. On aurait peut-être été éliminé de toute façon, mais il y en a un que j’aurais aimé amener et un autre, de ce que j’ai vu, ce n’était pas… C’est quelqu’un de bien, mais… »

De qui parlait l’ancien patron de la Roja ? Eh bien selon Marca, il s’agit d’Ansu Fati. Appelé in extremis pour le Mondial, le joueur du FC Barcelone ne se serait jamais entendu avec Luis Enrique. Et le joueur qu’il aurait aimé prendre à sa place serait Borja Iglesias.

