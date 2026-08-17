Le Stade de Reims coiffe le Barça, Chelsea et l’Europe entière pour Seydou Dembélé

Sous le maillot des Aiglonnets du Mali, Seydou Dembélé a éclaboussé la Coupe du Monde U17 en 2025 au Qatar de sa classe. Avec un bilan de deux buts et quatre passes décisives en cinq matchs, le milieu offensif a terminé meilleur buteur du tournoi, attirant irrémédiablement les regards des recruteurs du monde entier. Cette explosion n’avait pourtant rien d’un hasard : un an plus tôt, il avait déjà été sacré meilleur joueur du tournoi de l’UFOA A U17 au Sénégal. Le signal fort d’un talent précoce, incroyablement régulier et déjà reconnu sur le continent africain.

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Formé à l’exigeante JMG Academy de Bamako — la célèbre école fondée par Jean-Marc Guillou, Dembélé a grandi dans un environnement où règnent la prise de balle intelligente et la créativité. Pied gauche soyeux, vision du jeu largement au-dessus de la moyenne, capacité fulgurante à éliminer en un contre un, redoutable sur les coups de pied arrêtés et doté d’une qualité de passe rare : ce numéro 10 coche absolument toutes les cases du footballeur moderne capable de faire chavirer les stades.

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Avec un tel profil, Seydou Dembélé ne manquait évidemment pas de prestigieux courtisans. Toujours à l’affût sur le marché des jeunes talents africains, Chelsea avait même concrètement formulé une offre. Dans le sillage des Blues, Manchester United, le Red Bull Salzbourg et Fenerbahçe avaient également manifesté un intérêt très prononcé. En l’espace de quelques mois, l’adolescent est devenu l’un des joueurs les plus courtisés de la planète. Pourtant, tout portait à croire que le joueur et son entourage allaient finalement céder aux sirènes du FC Barcelone. Un choix qui semblait couler de source : l’environnement prestigieux de La Masia, la philosophie de jeu catalane (idéale pour un profil technique comme le sien) et la promesse d’une intégration progressive — d’abord via le Barça Atlètic avant de toquer à la porte de l’équipe première — avaient séduit le clan du Malien.

Le projet sportif de Reims a eu les faveurs de Seydou Dembelé

Mais le mercato réserve toujours des surprises retentissantes. Tapi dans l’ombre pendant que les géants d’Europe bataillaient, un club français est venu coiffer tout le monde au poteau. Réputé pour sa capacité à faire éclore de jeunes talents et à les propulser sur le devant de la scène (Hugo Ekitike, Folarin Balogun, Boulaye Dia, Patrick Zabi, Ewen Jaouen…), le Stade de Reims a réussi l’impensable : convaincre le joueur de rejoindre la Champagne. Selon nos informations, le diamant brut Seydou Dembélé va parapher son premier contrat professionnel avec le club rémois. La direction a su trouver les mots justes en lui proposant un projet sportif taillé sur mesure. Le Malien va dans un premier temps intégrer Reims Révélation et son groupe Élite, véritable pouponnière du club.

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Ce passage par l’antichambre a pour but de favoriser son acclimatation au football européen et à son nouvel environnement de vie, avant de l’intégrer progressivement dans le groupe professionnel. En attirant Seydou Dembélé, le Stade de Reims frappe un coup monumental sur le marché des transferts et pourrait bien avoir sécurisé l’un des futurs grands maîtres à jouer du football africain. Une affaire en or massif.