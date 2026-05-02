Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Arsenal : alerte pour Havertz et Timber

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kai Havertz @Maxppp

Entre ses deux matchs de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, Arsenal dispute une rencontre très important dans sa bataille à distance avec Manchester City pour le titre de Premier League. Le club londonien reçoit son voisin Fulham ce samedi (18h30). Sur le papier, c’est très abordable mais la pression monte du côté des Gunners, qui déplorent en plus de cela des absents.

La suite après cette publicité

Kai Havertz et Jurrien Timber sont indisponibles, a révélé Mikel Arteta, sans dévoiler si les deux joueurs seront aptes pour la demi-finale retour de C1 mardi soir. L’Allemand s’est blessé contre Newcastle, alors que le Néerlandais est touché à la cheville. Remplacé avant l’heure de jeu à Madrid, Odegaard devrait pouvoir jouer contre les Cottagers.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Kai Havertz
Jurriën Timber

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Kai Havertz Kai Havertz
Jurriën Timber Jurriën Timber
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier