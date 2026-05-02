Arsenal : alerte pour Havertz et Timber

Entre ses deux matchs de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, Arsenal dispute une rencontre très important dans sa bataille à distance avec Manchester City pour le titre de Premier League. Le club londonien reçoit son voisin Fulham ce samedi (18h30). Sur le papier, c’est très abordable mais la pression monte du côté des Gunners, qui déplorent en plus de cela des absents.

La suite après cette publicité

Kai Havertz et Jurrien Timber sont indisponibles, a révélé Mikel Arteta, sans dévoiler si les deux joueurs seront aptes pour la demi-finale retour de C1 mardi soir. L’Allemand s’est blessé contre Newcastle, alors que le Néerlandais est touché à la cheville. Remplacé avant l’heure de jeu à Madrid, Odegaard devrait pouvoir jouer contre les Cottagers.