Pronostics Etats-Unis-Belgique : le coup parfait à tenter ce 7 juillet

La suite après cette publicité

C’est un match qui a pris une drôle de tournure en quelques heures, la faute à l’annulation de la suspension de Folarin Balogun, contraire aux lois du jeu. Balogun pourrait donc bien débuter face à la Belgique et aider les Etats-unis à atteindre les quarts de finale de la compétition. Pour optimiser vos gains, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette affiche, à savoir : le pari "Double chance USA ou Belgique + les 2 équipes marquent coté à 2,10 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Puisque l’énorme polémique suscitée par l’affaire Balogun rend ce match encore un peu plus illisible, nous vous proposons de miser sur ce pari qui vous laisse une double chance, dans le temps réglementaire, entre une victoire des Etats-Unis ou une victoire de la Belgique. La condition suivante nous parait facilement atteignable, à savoir que les deux équipes marquent. Elles disposent toutes deux de suffisamment de talent offensif pour trouver la faille, d’autant que leurs défenses n’ont pas toujours été étanches.

La suite après cette publicité

Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. En effet, si les Etats-Unis ou la Belgique gagne et que les deux équipes marquent, vous encaissez vos gains (210 € pour une mise de 100€). Si ce n’est pas le cas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).