Ligue 1
OM : Steve Mandanda tacle le nouveau logo
1 min.
@Maxppp
À la retraite, Steve Mandanda (41 ans) a avoué ne pas avoir très bien vécu son inactivité, lui qui a dû faire le deuil de sa carrière. Mais l’ancien gardien tricolore pourrait revenir un jour proche des terrains de football. Interrogé par Konbini sur la présidence de l’OM, il a été clair : «ce n’est pas, aujourd’hui, une volonté de ma part donc je serai plus dans la direction sportive. »
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Konbini @KonbiniFr – 10:36
Le nouveau logo de l'OM et les panenka c'est out ?Voir sur X
Steve Mandanda nous dit tout ce qui est in ou out 🤯
Dans son livre Les Jours d'après dispo aux éditions Flammarion, Steve Mandanda, légende de l'OM, raconte "la petite mort du sportif" qu'il a rencontrée depuis sa retraite. | IN & OUT
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Dans son livre Les Jours d'après dispo aux éditions Flammarion, Steve Mandanda, légende de l'OM, raconte "la petite mort du sportif" qu'il a rencontrée depuis sa retraite. | IN & OUT
Franc du collier, le champion du monde 2018 a évoqué le nouveau logo de l’OM. «Je ne suis pas fans du logo. Le "Droit au but", ça reste emblématique, ça reste mythique et l’étoile, pareil.» Le message est passé.
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