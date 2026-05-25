OM : Steve Mandanda tacle le nouveau logo

À la retraite, Steve Mandanda (41 ans) a avoué ne pas avoir très bien vécu son inactivité, lui qui a dû faire le deuil de sa carrière. Mais l’ancien gardien tricolore pourrait revenir un jour proche des terrains de football. Interrogé par Konbini sur la présidence de l’OM, il a été clair : «ce n’est pas, aujourd’hui, une volonté de ma part donc je serai plus dans la direction sportive. »

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Franc du collier, le champion du monde 2018 a évoqué le nouveau logo de l’OM. «Je ne suis pas fans du logo. Le "Droit au but", ça reste emblématique, ça reste mythique et l’étoile, pareil.» Le message est passé.