OM : la réaction dépitée de Facundo Medina après la défaite à Monaco

L’AS Monaco a battu l’OM en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (2-1), ce dimanche. Une très mauvaise opération pour les Marseillais, actuel 4e, puisque les hommes d’Habib Beye perdent trois points précieux à Louis II et laissent ainsi planer le doute au classement dans ce sprint final. Par ailleurs, la frustration était très présente du côté des Phocéens.

La suite après cette publicité

Après la défaite en Principuaté, le défenseur argentin Facundo Medina s’est montré totalement dépité au micro de Ligue 1+. « Franchement, c’est dur de parler maintenant, on était confiant derrière (en défense). Le club et les supporters ne méritent pas ça. On va continuer et on ne va rien lâcher, mais moi, je suis trop autocritique (soupires) » a-t-il notifié au diffuseur.