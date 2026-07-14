Coupe du Monde 2026 : le pénalty réussi d’Oyarzabal après une faute de Digne

L’Espagne a ouvert le score face à la France grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal à la 23e minute. L’attaquant espagnol, déjà auteur de cinq buts dans cette Coupe du Monde 2026, a pris Mike Maignan à contre-pied en frappant sur la droite du gardien français pour donner l’avantage à la Roja.

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Oyarzabal ne tremble pas ! ⚽️ Malgré le bon côté choisi par Mike Maignan, l'Espagnol transforme son penalty et ouvre le score.



L'Espagne mène 1-0.



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L’action est née d’un centre de Marc Cucurella vers le second poteau. Lucas Digne a d’abord contrôlé le ballon, mais Lamine Yamal a surgi dans son dos et a été percuté par le défenseur français. Après un bref échange avec Kylian Mbappé, l’arbitre Iván Arcides Barton Cisneros a confirmé sa décision et accordé le penalty, parfaitement converti par Oyarzabal, dans cette demi-finale de la Coupe du Monde.