OM : comment l’aventure tourmentée de Roberto De Zerbi a dérapé

« Marseille a gagné un tacticien incroyable, mais à qui il faudra donner les armes pour déployer sa partition. » Voilà ce que nous écrivions le 25 juin 2024, à l’issue d’un article présentant les concepts tactiques de Roberto De Zerbi, après que l’OM avait annoncé un accord avec le coach italien. L’emballement était total, de la part des médias et des supporters, et les dirigeants olympiens ont fait les efforts pour lui fournir le meilleur effectif possible. 90 M€ lors de l’été 2024 et 20 M€ l’hiver suivant pour façonner son onze. Puis 95 M€ en 2025 suivi de 15 M€ cet hiver pour affronter la Ligue des Champions retrouvée.

Pour autant, malgré les investissements majeurs et la promesse d’un jeu léché, on a trop peu vu une équipe emballante sur la durée. Tout avait pourtant bien démarré avec une victoire éclatante 5-1 à l’extérieur à Brest. La première équipe alignée par De Zerbi ? Rulli – Lirola, Cornelius, Balerdi, Murillo – Hojbjerg, Merlin – Greenwood, Harit, Luis Henrique – Wahi. 1 an et demi plus tard, il ne reste que 4 joueurs de ce onze initial au sein du club. Toujours est-il que son OM réalise un début de saison canon avec en point d’orgue la victoire à Lyon grâce au but de Rowe dans les arrêts de jeu.

Déjà des trous d’air en 2024-2025

Des défaites contre Strasbourg, le PSG et surtout Auxerre à domicile montrent pourtant déjà à Roberto De Zerbi qu’il doit être sur ses gardes avec ses joueurs, capables de relâchements coupables. Et l’OM découvre aussi que De Zerbi sait agiter la menace d’un départ. À l’image de ce qu’il se passera en 2025-2026, l’OM alterne victoires éclatantes, qui génèrent encore plus d’espoirs chez les fans, et défaites surprenantes qui cassent la dynamique. Mais le principal est fait, l’OM termine 2e et retrouve la Ligue des Champions. Ce qui n’empêche pas une nouvelle refonte de l’effectif durant l’été. Avec la priorité de stabiliser le secteur déficient de la première année, la défense.

Arrivent donc Pavard, Medina, Aguerd et Emerson. Mais le premier couac arrive vite, trop vite. Le 15 août, l’OM perd dès la 1ère journée face à Rennes, match à l’issue duquel Rabiot et Rowe vont se bagarrer dans le vestiaire. Résultat : les deux hommes quittent le club, et c’est évidemment Rabiot qui laisse le plus grand vide, dans le secteur du jeu qui avait été le plus remarquable jusque-là. Malgré les efforts déployés sur le mercato, jamais l’OM ne retrouvera l’osmose qui avait été créée dans l’entrejeu la saison précédente.

Rabiot exfiltré, mercato mal exploité

Malgré ce début de saison chaotique, De Zerbi trouve la bonne carburation en septembre et enchaine 5 victoires toutes compétitions confondues. Le 22 octobre, l’OM débarque au Portugal, pour affronter le Sporting en Ligue des Champions, dans la peau d’un leader de L1 en pleine confiance, et marche sur les Lusitaniens en première période, jusqu’à un nouveau coup du sort et l’expulsion d’Emerson. Ce match résume parfaitement la saison 25-26 de l’OM, avec une capacité à concasser l’adversaire avant de se saboter dans un mélange de fébrilité collective et d’erreurs individuelles. C’est ce même OM qu’on retrouvera contre l’Atalanta ou l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

Au lieu de profiter habilement de son matériel défensif copieux, De Zerbi jongle entre les absences (blessures et suspensions) et les choix tactiques douteux (défense à 5 ou à 4). Son milieu, lui, souffre de ses expérimentations (un coup O’Riley, un coup Gomes, un coup Vermeeren, un coup Nadir), et son OM donne rarement la sensation d’exploiter pleinement son potentiel, sauf lorsque Greenwood est déchaîné. Le club phocéen entame malgré tout 2026 avec une confiance appréciable, et la perspective de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Après un nouveau mercato agité (départs de Vaz, Bakola, O’Riley, Murillo, Garcia, Maupay entre autres) et des arrivées prometteuses (Nwaneri), tout dérape à Bruges avec une défaite sèche et une élimination pitoyable.

Dès cet instant-là, comme nous vous l’avions révélé, De Zerbi sent que les choses lui échappent totalement. Il ne comprend pas le comportement de ses joueurs ni leur incapacité à suivre certaines consignes. L’Italien se dit combatif, on guette le sursaut tactique, mais le pire arrive avec le match nul contre le Paris FC puis la gifle historique au Parc des Princes, avec les mêmes maux. Roberto De Zerbi n’est certainement pas le seul coupable, mais il est l’un des principaux responsables.