La moitié des matchs de la 5e journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions ont eu lieu ce soir. Après sa victoire contre le PSV Eindhoven (5-1), le Real Madrid poursuit son sans-faute et prend la 1ère place avec 15 points. De quoi mettre la pression sur le PSG, l’autre équipe à avoir remporté tous ses matchs jusque-là. Le double tenant du titre reçoit la Roma ce mercredi (21h).

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On retrouve ensuite le surprenant Betis, qui poursuit son petit bonhomme de chemin après sa victoire sur la pelouse du Slovan Bratislava (2-0). Les Andalous prennent la 4e place, derrière Côme, vainqueur de l’AEK Athènes (1-0). Arsenal a une petite longueur de retard après son nul à domicile contre le Borussia Dortmund (1-1). D’ailleurs, le club allemand talonne son adversaire du soir au classement en prenant la 6e place. Enfin, Lens est 33e après sa défaite à Leipzig (3-1) et voit la qualification s’éloigner.

Le classement complet de la Ligue des Champions