130 M€ dépensés, les indemnités dingues versées par Manchester United pour virer ses entraîneurs

La nouvelle a fini par tomber un peu plus tôt dans la journée. Après trois semaines d’atermoiements, Manchester United a fini par démettre Michael Carrick de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Sa situation n’était plus tenable depuis les déroutes à Côme (4-1), à Old Trafford contre Bournemouth (3-0), après avoir déjà perdu le derby de Manchester à domicile en septembre (1-0). On en oublierait presque les tensions dans le vestiaire avec Lisandro Martinez et Bruno Fernandes. 18e de Premier League avec une seule petite victoire au compteur face au promu Ipswich lors de la 2e journée, il était temps que l’aventure se termine.

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L’ancien milieu de terrain intègre une très longue liste de managers licenciés depuis le départ de l’emblématique Sir Alex Ferguson en 2013. Il était arrivé en janvier dernier pourtant, et avait réussi une belle seconde partie de saison dernière, jusqu’à qualifier les Red Devils pour la C1. En mai dernier, sa direction en a alors profité pour le prolonger jusqu’en 2028. Une décision qu’elle doit regretter 6 mois plus tard. Pour s’en séparer, elle a dû lui signer un chèque, ainsi qu’à son staff, de 6 M€. Embaucher Mauricio Pochettino, le probable successeur, représentera un coût de 9 M€.

Mourinho tient le record

En 13 ans, MU s’est fait une spécialité de débarquer ses entraîneurs. The Telegraph a même fait les comptes de tous les membres des staffs techniques qui ont été virés avant la fin de leur contrat depuis David Moyes, le successeur de Ferguson, à Carrick. La somme globale paraît à peine croyable : 130 M€ d’indemnités versées. Il y a d’abord le personnel rattaché à Ferguson dont Moyes ne voulait plus (2,9 M€), puis un an plus tard en 2014 le départ du technicien écossais et de ses adjoints (5,8 M€). Louis van Gaal est arrivé avant d’être remercié au bout de deux ans et une prolongation signée à mi-chemin : 10 M€.

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Le record (et de loin) appartient à José Mourinho, entraîneur entre 2018 et 2021 et reparti avec un chèque de 23,5 M€. Moins prestigieux, Ole Gunnar Solskjaer a tout de même coûté aux finances de MU 10,9 M€ en 2022. Ralf Rangnick a pris la suite, d’abord comme intérimaire avant de poursuivre l’aventure. L’Allemand en a profité pour faire de nombreux changements en interne, qu’il a fallu financer, avant d’être invité à partir à son tour. La direction a dû lui verser plus de 17,5 M€ pour offrir le poste à Erik ten Hag. Manchester United pensait repartir du bon pied avec celui qui sortait d’une aventure extraordinaire avec l’Ajax.

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Le fiasco Dan Ashworth à la direction sportive

Il a très rapidement déchanté. D’abord plombé par l’incompatibilité d’humeur et tactique avec Cristiano Ronaldo, le Hollandais n’a jamais réussi à convaincre et a fini par rendre son tablier, après deux saisons et demie tout de même. Il est reparti avec la coquette somme de 12,4 M€. Ruben Amorim est alors recruté en plein milieu de saison du Sporting CP pour 12 M€, pour en repartir 14 mois plus tard avec une indemnité de 9,8 M€ dans la poche. Entre-temps, la cellule sportive avait tenté de se reformer avec le recrutement de Dan Ashworth à l’été 2024 pour 3,6 M€. Début décembre de la même année, le directeur sportif s’en est allé en récupérant au passage 4,9 M€.