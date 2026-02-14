OM : le groupe pour affronter Strasbourg sans Balerdi

Alors que l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg en ce jour de Saint-Valentin, les Marseillais auront à cœur de se racheter auprès de leur public après des performances décevantes, notamment face au Club Brugge en Ligue des Champions (0-3) et surtout lors du Classique contre le Paris Saint-Germain, où l’OM a subi une lourde défaite 5-0 à l’extérieur. Ce match revêt donc une importance capitale pour renouer avec la victoire et retrouver confiance avant la fin de saison.

Pour ce choc opposant le quatrième au huitième du classement, l’entraîneur Jacques Abardonado pourra miser sur une attaque complète avec Greenwood, Nwaneri, Aubameyang, Paixao, Gouiri et Traoré. Au milieu, les trois recrues Abdelli, Nnadi et Timber seront bien présentes dans le groupe. Côté défense, Balerdi est absent, mais Aguerd et Pavard sont, eux, présents et apporteront leurs solidités pour sécuriser l’arrière-garde olympienne.