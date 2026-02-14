Menu Rechercher
OM : le groupe pour affronter Strasbourg sans Balerdi

Greenwood (OM) et Onyedika (FC Bruges) @Maxppp
Marseille Strasbourg
Alors que l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg en ce jour de Saint-Valentin, les Marseillais auront à cœur de se racheter auprès de leur public après des performances décevantes, notamment face au Club Brugge en Ligue des Champions (0-3) et surtout lors du Classique contre le Paris Saint-Germain, où l’OM a subi une lourde défaite 5-0 à l’extérieur. Ce match revêt donc une importance capitale pour renouer avec la victoire et retrouver confiance avant la fin de saison.

Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMRCSA

Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens retenus pour cette rencontre face à Strasbourg 💪
Pour ce choc opposant le quatrième au huitième du classement, l’entraîneur Jacques Abardonado pourra miser sur une attaque complète avec Greenwood, Nwaneri, Aubameyang, Paixao, Gouiri et Traoré. Au milieu, les trois recrues Abdelli, Nnadi et Timber seront bien présentes dans le groupe. Côté défense, Balerdi est absent, mais Aguerd et Pavard sont, eux, présents et apporteront leurs solidités pour sécuriser l’arrière-garde olympienne.

