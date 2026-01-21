La commission de discipline sanctionne Romain Del Castillo
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a livré son verdict ce mercredi soir. Expulsé le week-end dernier face à l’OL, son club formateur, pour une vilaine faute sur Nicolas Tagliafico, Romain Del Castillo a écopé d’un match de suspension ferme, plus un avec sursis.
5 autres joueurs de Ligue 1 MCDONALD’S ont également écopé d’une suspension d’un match ferme pour accumulation de cartons jaunes : Abdulai Juma BAH (OGC Nice), Valentin BARCO (RC Strasbourg Alsace), Morgan GUILAVOGUI (RC Lens), Marvin SENAYA (AJ Auxerre) et Tylel TATI (FC Nantes) sont tous concernés.
Le communiqué complet :
Réunie le 21 janvier 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Romain DEL CASTILLO (Stade Brestois 29.)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026
Abdulai Juma BAH (OGC Nice)
Valentin BARCO (RC Strasbourg Alsace)
Morgan GUILAVOGUI (RC Lens)
Marvin SENAYA (AJ Auxerre)
Tylel TATI (FC Nantes)
LIGUE 2 BKT
Trois matchs de suspension ferme
Samba DIBA (Grenoble Foot 38)
Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis
Jérémie MATUMONA MAKANGA (EA Guingamp)
Deux matchs de suspension ferme
Joseph Marc BONAVITA (Intendant du SC Bastia)
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Mouhamed DIOP (ESTAC Troyes)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026.
William BIANDA (Stade Lavallois MFC)
Amine CHABANE (Amiens SC)
Cyril MANDOUKI (Stade Lavallois MFC)
Tom MEYNADIER (SC Bastia)
La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 28 janvier 2026 à 18h00.
