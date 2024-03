Ligue des Champions : le tirage au sort des quarts de finale en direct

7 sur 8. C’est le bilan des équipes qualifiées à la première place de leur groupe qui ont réussi à passer les huitièmes de finale. Seule exception, le Paris Saint-Germain, qui avait eu la main heureuse lors du tirage précédant en héritant de la Real Sociedad. Le club de la capitale, souvent malheureux lors du tirage des huitièmes de finale, n’a pas laissé passer l’occasion de rejoindre le gratin européen pour s’offrir son premier quart de finale depuis 3 ans.

Quel adversaire l’attend désormais ? On va le découvrir dans les prochaines minutes, alors que le plateau réunit de grands noms. Manchester City, le vainqueur sortant, le Real Madrid et ses 14 trophées, le Bayern Munich, Arsenal, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Clairement, c’est le club allemand qui ressemble au tirage le plus abordable, pour chacun des clubs présents. Rappelons qu’il s’agit désormais d’un tirage totalement ouvert. Il n’y a pas de tête de série ni de protection par pays. Les équipes peuvent rencontrer des adversaires déjà affrontés en phase de poules ou issus d’un même championnat.

Le tirage au sort en direct :

Arsenal (ENG) - Bayern Munich (GER)

Atlético de Madrid (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA) - Barcelone (ESP)

Quarts de finale aller : 9 et 10 avril 2024

Quarts de finale retour : 16 et 17 avril 2024

Demi-finales aller : 30 avril et 1er mai

Demi-finales retour : 7 et 8 mai 2024