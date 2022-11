L'Atlético de Madrid touche le fond !

La suite après cette publicité

"Un Titanic nommé Atlético", titre ce jeudi AS après la nouvelle défaite des Colchoneros hier. En déplacement à Majorque, ils se sont inclinés 1 à 0 et poursuivent leur série noire. Depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues, les Madrilènes n'ont pas gagné un match. Après un nul face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-2, 26 octobre), ils ont enchaîné avec deux défaites. La première face à Cadix en Liga (3-2, 29 octobre). La seconde contre le FC Porto en Ligue des Champions (2-1, 1er novembre). Celle-ci a d'ailleurs entraîné l'élimination de l'Atlético en C1 et de toutes les compétitions européennes.

Les Colchoneros sont distancés en Liga et éliminés de toutes les coupes d'Europe

Un énorme coup dur à la fois sportivement et économiquement puisque le club de la capitale espagnole a fait une croix sur un gros chèque et devra vendre plusieurs joueurs. Diego Simeone devra, en effet, réduire son groupe avec juste la Liga et la Coupe du Roi. Suite à ce fiasco, El Cholo avait indiqué que son club se concentrerait sur la conquête de la Liga. Mais l'Atléti a enchaîné avec un nul face à l'Espanyol (1-1, 6 novembre) et une défaite hier face à Majorque (1-0). Les Colchoneros pointent désormais à la sixième place du classement en Liga (24 points, 7 victoires, 3 nuls et 4 défaites).

Ils accusent un retard de 13 points sur le Barça (1er, 37 points) et 8 point sur le Real Madrid (2e, 32 points et 1 match en moins). Les Madrilènes sont aussi devancés par la Real Sociedad (3e, 26 points) et comptent le même nombre de points que Bilbao et le Betis (24 points). Moins efficaces offensivement (21 buts marqués en Liga) et surtout beaucoup plus friables défensivement (14 buts encaissés), les Madrilènes inquiètent. "Alerte rouge", lance d'ailleurs AS qui avait déjà comparé le club au Titanic. Le média ibérique a indiqué : «l'équipe rojiblanca s'est heurtée à un iceberg et coule lentement sans que personne ne puisse y remédier».

L'Atlético prend cher

Puis il a ajouté : «au cours des deux dernières semaines , les options européennes se sont évaporées, en étant exclu de la Ligue des champions après le nul contre Leverkusen, avec un penalty manqué à la dernière seconde, et en étant également exclu de la Ligue Europa avec la défaite à Porto. Et si en championnat, ils pouvaient retrouver un position de leader et se mêler à la lutte pour le titre, les défaites contre Cadix et Majorque et le match nul à domicile contre l'Espanyol les a plombés». Même son de cloche du côté de Marca qui écrit : «De naufrage en naufrage. L'Atlético poursuit son déclin avant la Coupe du monde. Les Rojiblancos démissionnent en Liga (...) Muriqi (buteur hier soir, ndlr) enterre un mort».

Le quotidien poursuit : «Simeone a des ennemis à la maison. Les critiques continueront de tomber sur lui, mais il a des ennemis chez lui. L'entraîneur ne peut pas faire grand-chose lorsque ses trois défenseurs centraux, Savic, Reinildo et Felipe font des erreurs face à un attaquant de Majorque. Un non-sens qui ne pouvait se terminer autrement qu'avec un 1-0 pour l'équipe de Majorque». AS aussi a évoqué le cas d'El Cholo. «Un entraîneur qui semble manquer d'énergie et d'idées pour renverser la situation et des erreurs qui se répètent match après match», peut-on lire.

La presse espagnole se lâche sur Diego Simeone

L'Argentin, comme ses joueurs, est pointé du doigt. «On regrette qu'ils n'aillent pas chercher les matches depuis le début, cèdent du terrain alors qu'ils ne se défendent plus comme avant, aient des joueurs comme João Félix ou Cunha déconnectés et qu'ils aient un manque d'intensité, de propositions... Certains joueurs sont loin de leur meilleur niveau (Savic, Giménez , Carrasco, Llorente...), d'autres n'ont pas compris la philosophie du club et laissent le triste sentiment d'avoir peu de passion pour l'écusson de l'Atlético.»

Ce qui n'est certainement pas le cas de l'entraîneur, qui est critiqué. Lors de l'émission El Chiringuito, certains chroniqueurs ont demandé sa tête. L'un deux a déclaré : «ils doivent le virer maintenant. Il est toxique». Un autre a confié : «Simeone doit démissionner pour le bien de l'Atlético». De son côté, l'Argentin ne semble pas disposé à s'en aller, lui qui a évoqué la suite de la saison hier. «La pause va faire du bien en championnat. Cela va nous procurer un peu de tranquillité pour travailler, pour récupérer les Koke, Reguilon, Lemar, et j'espère qu'après le Mondial on reviendra avec l'envie de changer cette situation». Il faut l'espérer pour l'Atlético qui a perdu gros en quelques jours.