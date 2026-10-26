Menu Rechercher
Commenter 199
Officiel Ballon d’Or

Le classement final du Ballon d’Or 2026

Par Matthieu Margueritte - Max Franco Sanchez
1 min.

Harry Kane est le Ballon d’Or 2026. Auteur d’une superbe saison avec le Bayern Munich, puis auteur d’un bon Mondial avec les Three Lions, l’Anglais succède à Ousmane Dembélé comme meilleur joueur de la planète. Il devance Kylian Mbappé, deuxième, et Lamine Yamal, qui complète le podium.

La suite après cette publicité

On notera que le top 5 est complété par Rodri et Lionel Messi. L’attaquant argentin devance les Parisiens Khvicha Kvaratskhelia, sixième, Ousmane Dembélé, septième et Fabian Ruiz, dixième. Erling Haaland lui a terminé à la huitième marche du classement, alors qu’Olise a terminé neuvième.

Harry Kane Ballon d'Or 2026 : sacre amplement mérité ou scandale de l'année ?
- Fin dans 3j
Génération de l'image en cours

Le classement complet du Ballon d’Or 2026

1) Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre)

La suite après cette publicité

2) Kylian Mbappé (Real Madrid, France)

3) Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne)

4) Rodri (FC Barcelone, Espagne)

5) Lionel Messi (Inter Miami, Argentine)

6) Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Géorgie)

7) Ousmane Dembélé (PSG, France)

8) Erling Haaland (Manchester City, Norvège)

9) Michael Olise (Bayern Munich, France)

10) Fabian Ruiz (PSG, Espagne)

11) Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre)

12) Pau Cubarsi (FC Barcelone, Espagne)

13) Achraf Hakimi (PSG, Maroc)

14) Vitinha (PSG, Portugal)

15) Declan Rice (Arsenal, Angleterre)

16) Ferran Torres (FC Barcelone, PSG, Espagne)

17) Vinicius Jr (Real Madrid, brésil)

18) Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid, Espagne)

19) João Neves (PSG / Portugal)

20) Willian Pacho (PSG, Equateur)

21) Gabriel (Arsenal, Brésil)

22) Lautaro Martinez (Inter Milan, Argentine)

23) Nuno Mendes (PSG, Portugal)

24) Luis Diaz (Bayern Munich, Colombie)

25) Marquinhos (PSG, Brésil)

26) Dayot Upamecano (Bayern Munich, France)

27) Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

28) Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexique)

29) William Saliba (Arsenal, France), Sadio Mané (Al-Nassr, Sénégal)

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Harry Kane
Kylian Mbappé
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Harry Kane Harry Kane
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier