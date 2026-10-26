Le classement final du Ballon d’Or 2026

Harry Kane est le Ballon d’Or 2026. Auteur d’une superbe saison avec le Bayern Munich, puis auteur d’un bon Mondial avec les Three Lions, l’Anglais succède à Ousmane Dembélé comme meilleur joueur de la planète. Il devance Kylian Mbappé, deuxième, et Lamine Yamal, qui complète le podium.
On notera que le top 5 est complété par Rodri et Lionel Messi. L’attaquant argentin devance les Parisiens Khvicha Kvaratskhelia, sixième, Ousmane Dembélé, septième et Fabian Ruiz, dixième. Erling Haaland lui a terminé à la huitième marche du classement, alors qu’Olise a terminé neuvième.
Le classement complet du Ballon d’Or 2026
1) Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre)
2) Kylian Mbappé (Real Madrid, France)
3) Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne)
4) Rodri (FC Barcelone, Espagne)
5) Lionel Messi (Inter Miami, Argentine)
6) Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Géorgie)
7) Ousmane Dembélé (PSG, France)
8) Erling Haaland (Manchester City, Norvège)
9) Michael Olise (Bayern Munich, France)
10) Fabian Ruiz (PSG, Espagne)
11) Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre)
12) Pau Cubarsi (FC Barcelone, Espagne)
13) Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
14) Vitinha (PSG, Portugal)
15) Declan Rice (Arsenal, Angleterre)
16) Ferran Torres (FC Barcelone, PSG, Espagne)
17) Vinicius Jr (Real Madrid, brésil)
18) Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid, Espagne)
19) João Neves (PSG / Portugal)
20) Willian Pacho (PSG, Equateur)
21) Gabriel (Arsenal, Brésil)
22) Lautaro Martinez (Inter Milan, Argentine)
23) Nuno Mendes (PSG, Portugal)
24) Luis Diaz (Bayern Munich, Colombie)
25) Marquinhos (PSG, Brésil)
26) Dayot Upamecano (Bayern Munich, France)
27) Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)
28) Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexique)
29) William Saliba (Arsenal, France), Sadio Mané (Al-Nassr, Sénégal)
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