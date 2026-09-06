Tottenham, De Zerbi : « on a acheté des bons joueurs, mais on n’est pas dans Football Manager »

Après un été particulièrement fou, Tottenham peine encore à trouver la bonne formule en ce début de saison. Malgré près de 350 millions d’euros investis sur le mercato, les Spurs n’ont toujours pas inscrit le moindre but en Premier League après trois journées, avec deux défaites contre Brentford et Newcastle puis un nul 0-0 face à Nottingham Forest. Pour Roberto De Zerbi, il serait toutefois trop facile de tirer des conclusions aussi rapidement. « Nous avons acheté de très, très bons joueurs, mais on ne peut pas construire une équipe uniquement avec des noms comme dans Football Manager », a lancé l’entraîneur italien, qui rappelle que son groupe ne travaille ensemble que depuis très peu de temps. « Nous sommes déçus du résultat, mais très satisfaits de la prestation. Surtout que nous avons commencé à travailler ensemble jeudi dernier, pour la première fois, dès le premier jour. »

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« Nous devons progresser dans tous les aspects du football, l’organisation avec et sans ballon », a-t-il expliqué, tout en se montrant satisfait de l’attitude affichée face à Forest. Le technicien insiste notamment sur le manque de justesse dans le dernier tiers : « nous devons travailler car je pense que nous avons très bien joué avec le ballon, nous avons trouvé la solution. Je pense que nous pouvons être beaucoup mieux dans les 30 derniers mètres. » Avant de résumer son principal reproche : « dans le dernier tiers du terrain, nous devons nous améliorer, prendre de meilleures décisions, peut-être rester plus calmes lorsque nous sommes sur le point de réaliser quelque chose d’important. » Pour lui, Tottenham doit donc patienter et construire progressivement malgré ce début de saison inquiétant : « prendre un point dans ce stade n’est pas si facile. Nous ne sommes pas satisfaits de ne pas avoir gagné, mais c’est le bon état d’esprit et la bonne façon d’aller de l’avant. »