La LFP s’oppose au projet de Coupe du Monde tous les deux ans

Directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger s’est lancé dans un projet d’envergure : mettre en place une Coupe du Monde tous les deux ans. Une volonté qui n’est pas partagée par tout le monde et qui suscite de vives réactions, notamment de la part de l’UEFA. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé avoir « adopté une motion pour s’opposer au projet d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA tous les deux ans », via un communiqué

« Sans concertation préalable, la FIFA veut prendre une décision qui va dans son seul intérêt et dont l’impact est irrémédiablement négatif pour les championnats domestiques et les clubs en tant qu’employeurs des joueurs. Ce projet prévoirait également l’allongement des périodes internationales qui perturberait très fortement le feuilleton des championnats domestiques et provoquerait le désintérêt des supporters. Le développement du football ne passe pas uniquement par la Coupe du Monde mais repose aussi et surtout sur les championnats domestiques. À ce titre, il serait préférable que la FIFA favorise le développement de ligues professionnelles là où il n’y en a pas ainsi que les championnats locaux. La Coupe du Monde constitue un patrimoine mondial qu’il faut préserver et ne pas banaliser. »