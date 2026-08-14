« J’ai vraiment cru que c’était une blague » : l’incroyable histoire de Marc Rétali, le nouveau podologue des Bleus

Marc Rétali ne s’attendait certainement pas à recevoir un jour un appel de Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a décidé de créer un poste inédit dans son staff médical, celui de podologue présent en permanence auprès des Bleus. Le docteur Hervé Collado, chargé par Zidane de constituer l’équipe médicale, s’est alors tourné vers Rétali, fort de vingt ans d’expérience au FC Sochaux et de passages auprès de plusieurs formations cyclistes comme Cofidis, Groupama-FDJ ou Decathlon-CMA CGM. « Je n’ai fait aucune demande et j’ai été sollicité. J’ai cru à une blague au début », raconte-t-il dans un entretien accordé à RMC Sport. Une impression renforcée lorsque Zidane l’a personnellement appelé pour l’accueillir dans son staff : « Son accent est reconnaissable entre mille… c’était vraiment lui. »

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Son parcours jusqu’aux Bleus est lui-même assez improbable. En 2003, alors qu’il ne connaît personne à Sochaux, une patronne d’hôtel recommande ses services au staff du club pour soigner un problème au pied de Mickaël Pagis. L’intervention fonctionne et lui ouvre progressivement les portes du football professionnel. Deux décennies plus tard, le voilà chargé de suivre notamment Kylian Mbappé et les internationaux français durant les rassemblements, avec la possibilité de fabriquer directement sur place des semelles orthopédiques. Pour Rétali, cette nomination représente l’aboutissement d’une carrière : « Rentrer dans le staff de Zinédine Zidane… c’est un monument pour nous les Français ! » Avant de résumer l’incroyable sensation provoquée par cet appel : « C’est un peu comme si le Général de Gaulle vous appelait pour aller faire une mission spéciale. »