PSG : Ferran Torres a déjà fait oublier Gonçalo Ramos et l’Espagne jubile

Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé sa campagne européenne. Après un début de saison poussif marqué par deux nuls et une défaite en Ligue 1, puis une défaite contre Lens dans le Trophée des champions, les hommes de Luis Enrique avaient besoin de se rassurer pour leur entrée en lice en Ligue des Champions. Mission accomplie avec une démonstration au Parc des Princes face au Slovan Bratislava, largement dominé par les champions d’Europe. Paris s’est imposé (6-1) dans une rencontre rapidement maîtrisée, avec un doublé d’Ousmane Dembélé et surtout un triplé de Ferran Torres, véritable révélation de cette soirée européenne.

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Cette prestation vient surtout confirmer une tendance qui se dessinait depuis plusieurs semaines. Arrivé cet été pour renforcer le secteur offensif parisien, Ferran Torres devait participer à la succession de Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. La mission n’était pas anodine, car le Portugais avait progressivement trouvé une place particulière dans la rotation de Luis Enrique. Sans être un titulaire indiscutable, le buteur portugais s’était transformé en précieux joker, capable d’apporter sa présence dans la surface et de faire la différence dans les fins de rencontre. Son départ laissait donc un rôle à reprendre, mais Torres a rapidement montré qu’il pouvait apporter une réponse différente. Dès ses premières apparitions, l’Espagnol a affiché une efficacité redoutable et s’est installé comme l’une des principales satisfactions du début de saison parisien.

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Une tendance qui se confirme pour Luis Enrique

Avant même cette soirée de Ligue des Champions, Ferran Torres avait déjà envoyé plusieurs signaux particulièrement encourageants. Son entrée en jeu contre Rennes avait marqué les esprits avec un doublé, tandis que ses différentes apparitions avaient confirmé sa capacité à évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque et à peser rapidement sur une rencontre. Luis Enrique a ensuite accordé sa première titularisation européenne face au Slovan Bratislava, dans un onze où il était associé à Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche. Le technicien espagnol attendait forcément de voir son compatriote franchir un nouveau cap dans un contexte différent, et il n’a pas été déçu. Très rapidement disponible, précis dans ses déplacements et constamment dangereux dans la surface, Torres a transformé cette opportunité en démonstration. En tout cas, les débuts de Torres dans la Ville Lumière font le grand bonheur de Luis Enrique.

«Je pense que personne ne s’attend à ce type de performance. Il aura des matchs où il ne marquera pas. Mais au rythme où on a défendu, ça a créé beaucoup de chances. On a surmonté leur défense et aujourd’hui on a été très efficace», a déclaré l’entraîneur espagnol en conférence de presse. En zone mixte, le champion du monde espagnol n’a pas caché sa joie. «Cela signifie que je m’intègre bien, que mes coéquipiers m’aident, pareil pour le coach, les supporters. Franchement, je suis très content. J’ai toujours eu une bonne relation avec « Ous’ ». C’est un joueur qui rend les choses plus faciles, il a une vision du jeu spectaculaire. Il peut te mettre des buts comme te faire des passes décisives. Je dois donc l’aider à continuer à faire des passes décisives. Mes débuts sont presque parfaits car on n’a pas eu les résultats qu’on voulait (en championnat, ndlr). Mais c’est un bon signal que je suis en train de m’intégrer, que j’essaie d’avoir un rendement immédiat, ce qui est important, car on a beaucoup de matches sans beaucoup de repos. Je suis une personne très exigeante, donc je dirais un 7. Ce que je retiens c’est que je dois m’améliorer physiquement et techniquement.»

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Car cette fois, Ferran Torres, qui a été crédité d’une note de 9 dans nos colonnes, n’a pas simplement confirmé son excellent début de saison, il a changé de dimension en se transformant en véritable leader offensif. L’attaquant parisien a inscrit trois buts et s’est offert le premier triplé de sa carrière sous les couleurs du PSG, mais aussi en C1, participant directement au large succès parisien. Son premier but est venu dès la première période sur un service d’Ousmane Dembélé, avant qu’il ne récidive au retour des vestiaires puis ne complète son triplé quelques minutes plus tard. Trois réalisations qui illustrent parfaitement son efficacité actuelle et qui donnent surtout une nouvelle lecture au départ de Gonçalo Ramos. La direction parisienne cherchait un joueur capable de reprendre une partie de la production offensive laissée vacante par le Portugais. Après seulement quelques semaines, Ferran Torres semble déjà avoir trouvé le mode d’emploi avec déjà cinq buts inscrits.

L’Espagne n’en croit pas ses yeux

La presse espagnole a évidemment les yeux rivés sur la performance de Ferran Torres, et le ton est particulièrement enthousiaste au lendemain de sa démonstration parisienne. AS titre ainsi « le champion a signé un monstre », avant de saluer les débuts européens fracassants de l’attaquant espagnol. Le quotidien madrilène estime que le PSG a pu « succomber à son talent » et à sa « puissance de frappe tonitruante », tout en soulignant que Ferran avait besoin d’une telle prestation pour montrer à Luis Enrique qu’il pouvait devenir son principal buteur en Europe cette saison. Une véritable déclaration de force pour celui qui avait déjà inscrit un doublé en Ligue 1 contre Rennes.

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Même enthousiasme du côté de Marca, qui s’enflamme avec un « Oh la la la la Ferran ! ». Le journal espagnol insiste sur le caractère spectaculaire de cette première apparition européenne avec le PSG et décrit un Ferran qui a inscrit « trois buts magnifiquement construits » face à un Slovan Bratislava totalement impuissant. Marca rappelle surtout la chronologie de cette soirée parfaite, avec un premier but sur une course depuis la deuxième ligne, un deuxième après la pause puis un troisième servi par Dembélé pour compléter son triplé. Une performance qui a tellement marqué le Parc des Princes que l’attaquant a quitté la pelouse sous une véritable ovation à la 73e minute.

Enfin, Mundo Deportivo n’est pas en reste et parle de « débuts tonitruants » pour l’ancien joueur du Barça. Le quotidien catalan souligne qu’il a livré une « prestation exceptionnelle » aux côtés d’un Dembélé lui aussi déchaîné, avec deux buts et deux passes décisives pour le Français. Surtout, Mundo Deportivo rappelle que ce triplé est déjà le sixième de la carrière de Ferran Torres, après ceux inscrits avec le Barça, Manchester City et la sélection espagnole. De quoi donner une autre dimension à cette soirée parisienne et renforcer l’impression, dans la presse espagnole, que Ferran vient peut-être de lancer quelque chose de très sérieux sous les couleurs du champion d’Europe.