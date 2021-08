Liverpool blinde Alisson

Au lendemain de la prolongation de contrat de Fabinho, Liverpool annonce avoir également signé un nouveau bail avec Alisson. Le portier brésilien de 28 ans s'est réengagé, comme son compatriote, sur «le long terme» avec le club de la Mersey. La presse anglaise évoque juin 2027 comme date d'expiration de ce nouveau contrat.

La suite après cette publicité

«Je n'ai pas réfléchi bien longtemps. C'est quelque chose qui s'est construit depuis trois ans, cette confiance que j'ai en Liverpool et que Liverpool a en moi. (...) Je suis très content d'avoir pris cette décision, qui n'était pas difficile pour moi», a confié l'international auriverde.

He’s a ‘keeper… 🤩@Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds 😁🙌