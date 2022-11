Serie A : l'AC Milan arrache la victoire contre la Fiorentina à la dernière minute

Avec la victoire (3-2) du Napoli contre l'Udinese samedi, l'AC Milan avait l'obligation de gagner ce dimanche, à San Siro, face à la Fiorentina, lors de la 15ème journée de Serie A, afin d'éviter une trop large différence de points à la trêve pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Et c'est une mission réussie pour les joueurs de Stefano Pioli qui ont battu la Viola (2-1). Rafael Leão a ouvert le score dès l'entame sur une passe en profondeur de l'international français Olivier Giroud (2e). Les Toscans ont bien failli réagir rapidement mais la frappe surpuissante, en angle fermé, de Cristiano Biraghi s'est écrasée sur le montant de Ciprian Tatarusanu (8e). La solution est finalement venue d'Antonin Barak qui a su égaliser d'un tir en pivot du gauche dévié par Malick Thiaw (28e). Le première période a de manière générale été dominée par les visiteurs du jour, à la pause les Rossoneri n'avait cadré qu'une frappe sur leurs deux tentées.

Dans le second acte, les deux équipes ont eu du mal à prendre le dessus sur leurs adversaires respectifs, bien que l'AC Milan ait tenté plus de tirs que leurs hommes de Vincenzo Italiano. Cependant, à l'approche du gong final, sur un centre brossé par Aster Vranckx (90e+2), Pietro Terracciano s'est troué dans sa sortie aérienne et le ballon a été dévié par Nikola Milenkovic dans les cages violettes. Au classement, le Diavolo milanais reste bon dauphin du Napoli avec sa 2ème place. Les Florentins pointent, quant à eux, à la 10ème position derrière le Torino. Les deux équipes retrouveront les pelouses italiennes début janvier après la Coupe du monde au Qatar. Le Milan se déplacera à Salerne pour y affronter la Salernitana, tandis que la Fio accueillera l'AC Monza pour la 16ème journée de Serie A.