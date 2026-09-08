Manchester City : Maresca fait un choix fort pour Haaland avant Porto

En grande forme depuis le début de la saison, Erling Haaland pourrait pourtant souffler ce mardi face au FC Porto en Ligue des Champions. Selon The Guardian, Enzo Maresca réfléchit à ménager son attaquant norvégien, qui a disputé l’intégralité des matchs de Manchester City jusqu’ici, après avoir également participé au parcours de la Norvège jusqu’en quarts de finale de la Coupe du Monde. « Il est normal que ces joueurs commencent à montrer des signes de fatigue. Il est donc judicieux de leur accorder du repos, que ce soit un match ou une semaine », a expliqué le technicien italien, qui veut avant tout préserver ses joueurs : « lorsqu’on les voit fatigués, le risque de blessure augmente, et nous avons besoin de joueurs à 100 %. »

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Maresca a aussi salué l’évolution d’Haaland depuis la naissance de son fils en 2024, estimant que l’attaquant avait gagné en maturité. « C’est un homme maintenant. Il est père. Quand il est arrivé ici, il n’était pas encore père, et maintenant il l’est, et sa vie a complètement changé car sa priorité est devenue son fils », a-t-il déclaré. En cas d’absence de son mythique numéro 9 à Porto, Phil Foden ou Rayan Cherki pourraient être utilisés dans un rôle de faux numéro 9. Le coach de City devra aussi composer avec l’incertitude autour de Jérémy Doku, alors que Nico O’Reilly est, lui, disponible.