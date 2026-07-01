Thomas Meunier fait déjà l’objet de nombreuses convoitises

Libre de tout contrat depuis l’expiration de son bail avec le LOSC, Thomas Meunier pourrait rapidement rebondir en Belgique d’après La Dernière Heure. Anderlecht a déjà transmis une offre au latéral droit de 34 ans, pour renforcer son couloir après la blessure d’Ilay Camara, indisponible pour environ deux mois. Antwerp a également pris contact avec le Diable Rouge. Le club anversois souhaite apporter de l’expérience à son effectif après plusieurs départs enregistrés cet été.

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L’ancien joueur du Club Bruges, qui s’était dit ouvert à un retour en Pro League lors du dernier rassemblement de la sélection en mars dernier, étudie plusieurs possibilités. En plus des deux clubs belges, Valence et Hull City suivraient également sa situation. Habitué à gérer lui-même ses négociations, Meunier n’en est pas à son premier mercato atypique. En 2016, il avait déjà rejoint le Paris Saint-Germain en pleine phase finale de l’Euro. À 34 ans, le défenseur s’apprête désormais à choisir un nouveau défi pour poursuivre sa carrière.