Liga
Barça, Atlético : Julian Alvarez va bien rejoindre Rodri
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@Maxppp
Il y a quelques jours, Julian Alvarez avait pris la décision de se séparer de son agent Fernando Hidalgo. Une décision prise suite à l’été tourmenté vécu par l’attaquant argentin, et son départ raté pour le FC Barcelone. Depuis, il a eu de nombreuses propositions sur la table, venant de Jorge Mendes ou de Javier Pastore notamment.
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Mais comme l’indique Mundo Deportivo, le champion du monde 2022 devrait rejoindre l’écurie de Pablo Barquero, agent espagnol plutôt discret sur le plan médiatique qui a notamment Rodri pour client majeur. Un choix fort qui, forcément, peut-être perçu comme un clin d’oeil au FC Barcelone, avec qui Barquero vient de négocier pour le Ballon d’Or 2024…
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