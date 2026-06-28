CdM 2026, France : la frustration d’Ibrahima Konaté après son déclassement

Ibrahima Konaté traverse une nouvelle période compliquée avec l’Équipe de France. Déjà devancé par le duo Dayot Upamecano-William Saliba dans la hiérarchie de Didier Deschamps, le futur défenseur du Real Madrid a également été dépassé par Maxence Lacroix, titularisé face à la Norvège et désormais premier remplaçant de la charnière tricolore. Une décision que le sélectionneur a justifiée par la dynamique des performances, malgré une saison globalement consistante de Konaté, marquée par plusieurs drames personnels.

La suite après cette publicité

Malgré cette nouvelle rétrogradation, le défenseur de 27 ans conserve une attitude irréprochable au sein du groupe France. En privé, il n’a pas caché sa frustration, rapporte L’Equipe, mais il continue de travailler avec intensité et n’a laissé transparaître aucune onde négative auprès du staff. Convaincu que son heure peut encore revenir durant cette Coupe du Monde 2026, Konaté, qui a disputé 15 minutes contre la Norvège, reste mobilisé alors que Didier Deschamps pourrait encore avoir besoin de son expérience au cours de la phase à élimination directe.