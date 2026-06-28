Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe du Monde

CdM 2026, France : la frustration d’Ibrahima Konaté après son déclassement

Par Samuel Zemour
1 min.
Ibrahima Konaté sous le maillot des Bleus @Maxppp

Ibrahima Konaté traverse une nouvelle période compliquée avec l’Équipe de France. Déjà devancé par le duo Dayot Upamecano-William Saliba dans la hiérarchie de Didier Deschamps, le futur défenseur du Real Madrid a également été dépassé par Maxence Lacroix, titularisé face à la Norvège et désormais premier remplaçant de la charnière tricolore. Une décision que le sélectionneur a justifiée par la dynamique des performances, malgré une saison globalement consistante de Konaté, marquée par plusieurs drames personnels.

La suite après cette publicité

Malgré cette nouvelle rétrogradation, le défenseur de 27 ans conserve une attitude irréprochable au sein du groupe France. En privé, il n’a pas caché sa frustration, rapporte L’Equipe, mais il continue de travailler avec intensité et n’a laissé transparaître aucune onde négative auprès du staff. Convaincu que son heure peut encore revenir durant cette Coupe du Monde 2026, Konaté, qui a disputé 15 minutes contre la Norvège, reste mobilisé alors que Didier Deschamps pourrait encore avoir besoin de son expérience au cours de la phase à élimination directe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Ibrahima Konaté

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier