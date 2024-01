José Mourinho répond à la rumeur Brésil

Le contrat de José Mourinho avec l’AS Roma expire dans quelques mois, mais le technicien portugais ne semble pas s’inquiéter de son avenir. En conférence de presse d’après-match, qui a vu son équipe se qualifier en 1/4 de finale de le Coupe d’Italie (2-1 contre Cremonese), l’entraîneur romain est revenu sur les rumeurs l’envoyant vers d’autres horizons.

« Je ne pense pas qu’il soit vrai que la Roma cherche d’autres entraîneurs. L’honnêteté et la réciprocité sont importantes, je fais confiance aux Friedkin. Je fais confiance à leur honnêteté à 100%, je ne sais pas s’ils me veulent ici, mais je ne pense pas que ce soit vrai qu’ils parlent à d’autres entraîneurs dans mon dos. Le Brésil ? Je ne sais pas si c’est vrai ou non. Ils ne m’ont pas parlé. J’ai dit à mon avocat de ne parler à personne tant que je ne connais pas la volonté du club »