L’OGC Nice doit trouver 70 M€ !

L’heure n’est pas à la fête pour l’OGC Nice. Maintenu in extremis en Ligue 1 au printemps au terme d’une double confrontation en barrages face à l’AS Saint-Étienne, le club azuréen cherche à faire table rase de son passé récent. La mission de Claude Puel n’était pas prévue pour durer. Olivier Pantaloni est arrivé sur le banc, Roger Ricort est revenu comme directeur sportif, 17 ans après son départ, dans les bagages de Maurice Cohen, lui aussi de retour au chevet de l’institution.

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Grégory Lorenzi, parti du côté de l’OM, Geoffroy Moncada n’est pas venu non plus, c’est donc à Ricort de façonner le nouveau visage de l’équipe mais la tâche ne s’annonce pas simple. «Je suis le premier surpris d’être là, s’amuse-t-il auprès de L’Equipe. Un jour, Maurice (Cohen) m’appelle : "T’as une heure pour venir signer ton contrat". Il se doutait que j’allais le rejoindre. J’ai juste eu le temps d’appeler mes proches, qui m’ont répondu : "Et tu n’es pas encore dans la voiture ?"»

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70 M€ à économiser en 5 semaines

Ineos a validé son profil et suit désormais les affaires courantes de loin. L’actionnaire principal cherche à se débarrasser du club mais il a également fixé des résultats immédiats. Ricort doit réaliser 70 M€ d’économies d’ici la fin du mercato. C’est dire l’étendue du chantier dans un temps très réduit. Il n’y a pas de recette miracle. Il faut se débarrasser des gros salaires comme Terem Moffi que le directeur sportif n’a pas hésité à tacler récemment en conférence de presse. «On ne respecte pas forcément l’homme, mais on est obligé de respecter le joueur».

C’est une manière pour lui de fixer les nouvelles règles et de mettre en avant le pouvoir de l’institution plutôt que celui des joueurs. L’usage de l’anglais a d’ailleurs été interdit dans les moments en commun. Raison de plus pour certains joueurs de s’en aller, comme Kevin Carlos (35 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et 1 passe la saison passée), un flop à 6 M€ à qui il faut trouver une porte de sortie après avoir refusé Preston (Championship) et désormais Samsunspor en Turquie. Mohamed-Ali Cho est toujours pisté par Monaco selon nos informations, et il ne faudra pas oublier de renforcer l’effectif, notamment avec la venue d’un numéro 9.