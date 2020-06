Everton annonce des reports de salaire

Les clubs professionnels sont touchés par la crise qui résulte de la pandémie de coronavirus. Ils sont nombreux à avoir baissé le salaire de leurs joueurs, pour subir le moins de dommages collatéraux. D'autres ont eux procédé à des reports de salaire à l'image d'Everton. Le club basé à Liverpool l'a annoncé sur son site officiel via un communiqué écrit par la directrice générale du club, Denise Barrett-Baxendale. Des reports allant jusqu'à 50% sur les trois prochains mois alors que les éléments de l'équipe première avaient déjà accepté en mars des reports de salaire de 30%.

« Cette remarquable démonstration d’unité a permis au Club de maintenir les salaires de tous les employés à temps plein et à temps partiel, qui sont tous demeurés en plein emploi tout au long de cette période. Cela a permis au club de continuer à payer son personnel occasionnel engagé directement depuis le début du confinement le 13 mars », s'est félicitée Denise Barrett-Baxendale. Douzième de Premier League après 29 journées disputées, Everton reprendra la compétition dimanche 21 juin, par le derby contre Liverpool à Goodison Park (20h).

