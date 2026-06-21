«Ronaldo gère les critiques» : un cadre du Portugal n’a aucune inquiétude

En conférence de presse, Diogo Dalot a tenu à monter au front pour défendre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers après toutes les critiques et le climat anxiogène gravitant autour de la Seleção portugaise, avant le choc face à l’Ouzbékistan : «tout le monde connaît la capacité de Cristiano à gérer les critiques ; il joue en équipe nationale depuis plus de 20 ans. Je pense que son apport au groupe nous a appris que la critique fait partie intégrante du jeu, et que dans la plus grande compétition qui soit, les critiques sont omniprésentes. La confiance qu’il nous inspire, et que nous lui témoignons, a toujours été et restera la même tant qu’il représentera l’équipe nationale», a-t-il affirmé.

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Il a poursuivi : «je ne suis pas commentateur. Malgré toutes les informations que nous recevons… la conférence de presse d’hier a été très instructive et a clairement montré que le groupe est parfaitement soudé. Inutile d’en rajouter, il est inutile de s’attarder sur le même sujet, d’autant plus que les critiques ne cesseront pas, même en cas de victoire au prochain match. Le message que nous voulons toujours faire passer est le suivant : bien sûr, des millions de personnes souhaitent la victoire du Portugal, et beaucoup d’autres ne la souhaitent pas. S’ils veulent ramer avec nous, nous ramerons, et le bateau continuera d’avancer. Je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir que les critiques font partie intégrante du processus. Le message est clair : le groupe se porte bien, il est fort, uni, nous savons ce qu’il faut faire pour gagner le prochain match, mais nous savons aussi que beaucoup de gens ne le souhaitent pas»