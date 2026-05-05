LdC, Atlético : Diego Simeone croit à la victoire contre Arsenal

Avant le rendez-vous capital face à Arsenal en demi-finale retour de Ligue des Champions, Diego Simeone a affiché une confiance assumée malgré la pression qui entoure l’Atlético. Présent en conférence de presse à l’Emirates Stadium, le technicien argentin a insisté sur la sérénité de son groupe avant ce choc décisif : « nous avons une grande confiance en ce que nous faisons et nous en sommes convaincus. » El Cholo a également rappelé que l’expérience accumulée par ses joueurs devait leur permettre d’aborder ce type de rendez-vous avec davantage de tranquillité : « le temps apporte de la sérénité, pas de la passivité. »

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Battus 4-0 à Londres lors de la phase de ligue, les Colchoneros veulent montrer un tout autre visage cette fois-ci. Malgré le statut de favori d’Arsenal et un Viktor Gyökeres redevenu celui qu’il était au Sporting, Simeone refuse de céder au pessimisme et croit pleinement aux chances de qualification de son équipe. « Celui qui exploitera le mieux ses forces sera le plus proche de la victoire », a-t-il lâché, avant d’assurer que son groupe savait exactement comment aborder cette rencontre : « nous avons une idée claire de la manière de jouer un grand match. Nous sommes dans une meilleure situation qu’en octobre… »

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