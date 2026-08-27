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Wilson Isidor prolonge avec Sunderland

Par Josué Cassé
1 min.
Wilson Isidor (Sunderland) @Maxppp

Bien décidé à s’offrir Igor Paixao en cette fin de mercato, Sunderland a, en attendant, officialisé la prolongation de Wilson Isidor. L’attaquant français de 26 ans est désormais lié au club jusqu’en juin 2030.

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«Nous sommes ravis d’annoncer que l’attaquant a signé un nouveau contrat avec le Club», précise Sunderland sur ses réseaux sociaux. Passé par Monaco, le droitier d’1m84 sortait d’une saison à 6 buts en 36 matches toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
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