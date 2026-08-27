Premier League
Wilson Isidor prolonge avec Sunderland
1 min.
@Maxppp
Bien décidé à s’offrir Igor Paixao en cette fin de mercato, Sunderland a, en attendant, officialisé la prolongation de Wilson Isidor. L’attaquant français de 26 ans est désormais lié au club jusqu’en juin 2030.
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Wilson Isidor: 2030 🔒— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 27, 2026
We’re delighted to announce that the striker has signed a new deal with the Club! ❤️✍️ pic.twitter.com/tusGOwqYwF
«Nous sommes ravis d’annoncer que l’attaquant a signé un nouveau contrat avec le Club», précise Sunderland sur ses réseaux sociaux. Passé par Monaco, le droitier d’1m84 sortait d’une saison à 6 buts en 36 matches toutes compétitions confondues.
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