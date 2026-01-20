Mercato PSG : Kang-in Lee entrouvre la porte à un départ

En 2025, le Paris Saint-Germain a presque tout raflé. Forcément, cela attire les regards et attise les convoitises. Le week-end dernier, AS a révélé que l’Atlético de Madrid avançait ses pions en coulisses afin de recruter Kang-in Lee. Arrivé au sein du club français en 2023 en provenance de Majorque, le Sud-coréen acheté 22 M€ a connu des hauts et des bas. Cette saison, le footballeur âgé de 24 ans totalise 21 apparitions toutes compétitions confondues, dont 12 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 2 buts et délivré 3 assists. Absent depuis le 18 décembre en raison d’une blessure à la cuisse, il a manqué les 6 dernières rencontres des Franciliens.

Cela n’a pas empêché les Colchoneros de se manifester pour le recruter durant ce mois de janvier. Samedi, AS a précisé que Mateu Alemany, le directeur sportif des Madrilènes, était présent vendredi dernier au Parc des Princes lors de la rencontre de championnat face à Lille. Le dirigeant espagnol, qui avait déjà discuté avec lui quand il officiait à Valence, en a profité pour discuter avec ses homologues parisiens afin de faire avancer le dossier Lee. Un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 dont on ne connaissait pas encore la position concernant cet intérêt de l’Atlético. Ce mardi, la presse sportive ibérique a récolté quelques informations supplémentaires sur ce dossier qui risque d’agiter le mercato d’hiver 2026.

Kang-in Lee est prêt pour le changement

AS a tout d’abord expliqué les raisons pour lesquelles les Madrilènes veulent miser sur le joueur parisien. En effet, il est précisé qu’il est «incroyablement talentueux du pied gauche et peut évoluer sur l’aile droite». Sa polyvalence ainsi que sa vision de jeu, sa capacité à créer des occasions, sa technique ou encore sa qualité de frappe sont aussi mentionnées. Sans oublier qu’il connaît parfaitement le championnat espagnol. Bref, les Colchoneros, qui suivent aussi Gonçalo Ramos, ont fait du Sud-coréen leur priorité hivernale. En effet, l’Atlético veut lui offrir un rôle plus important qu’au PSG. Et son statut de joueur extracommunautaire ne sera pas un problème puisque des places ont été libérées récemment à Madrid. Outre l’aspect sportif, les dirigeants ibériques savent aussi qu’avec lui, le club aura une véritable poule aux œufs d’or.

En effet, les ventes de maillots de lee sont très élevées en Asie, notamment dans son pays. De plus, les sponsors se l’arrachent. Ce qui permettrait aux Madrilènes de développer leur marque en Asie. Bref, le Parisien coche toutes les cases. Mais il reste à connaître la position du joueur. Concernant ce point-ci, Marca indique que Kang-in lee est très attiré par un changement d’air et qu’il n’a pas l’intention de prolonger son contrat au PSG. De plus, le projet sportif proposé par les Colchoneros ne le laisse pas indifférent. Marca conclut en indiquant qu’il «comprend que le moment est venu de franchir une nouvelle étape où il pourra se sentir plus important sur le terrain». En ce qui concerne le PSG, l’Atlético, qui n’aura pas assez de ressources car le club doit effectuer d’autres achats en priorité, compte proposer un prêt avec option d’achat. Une solution qui aura certainement du mal à convaincre Paris, qui n’est pas emballé par un départ de son joueur. En effet, Luis Enrique compte sur lui.