La stratégie du Barça pour gérer le ramadan de Lamine Yamal, l’Angleterre attend Igor Tudor au tournant

Le plan spécial du Barça pour Lamine Yamal

Les Catalans accueillent Levante au Camp Nou cet après-midi et ils pourront compter comme toujours sur Lamine Yamal et ce malgré le début du ramadan. Le crack espagnol est le seul joueur du Barça à jeûner, une période spéciale qu’il sait gérer même si le calendrier de la Liga ne l’aide pas avec 4 matchs de suite à 16h15, en plein milieu de la journée. Mais son club prend soin de lui et tout a été mis en place pour que son corps réponde de la meilleure des manières aux exigences du foot de très haut niveau, tout en conservant sa foi à côté. Contrôle du poids, hydratation intensive à base d’électrolytes lors des horaires autorisés, rien ne sera laissé au hasard par le club barcelonais.

Premier gros test pour Igor Tudor

Tottenham décimé, mais revanchard, emmené par un Igor Tudor qui vient de débarquer affronte Arsenal dans le cadre du North London Derby. L’ancien entraîneur de l’OM peut s’amuser avec les Spurs écrit la presse anglaise. Contrairement à Thomas Frank qui a beaucoup souffert pendant son passage, Igor Tudor a quelques mois pour permettre aux Spurs de vivre une fin de saison plus intéressante que les derniers mois. Il n’est pas aidé par la cascade de blessures de son équipe, mais Tudor va tout faire pour relancer Tottenham et si tout se passe bien, son intérim pourrait bien aller plus loin que quelques mois.

Le Bayern Munich s’est fait peur

En Allemagne, le Bayern Munich a eu le temps de vaciller, mais pas de tomber. Les Bavarois ont gagné 3-2 hier à domicile contre Francfort grâce à un nouveau doublé de l’inévitable Harry Kane. Francfort a inscrit 2 buts en fin de match et s’est mis à croire à une impensable remontada, mais sans succès. Du côté du Bayern, Harry Kane a encore été l’homme à tout faire, décisif à deux reprises, mais aussi coupable d’une faute qui a coûté un pénalty à son équipe. Le sérial buteur anglais reste toujours aussi impressionnant, il est indiscutable dans le onze de Vincent Kompany, décisif quasiment à tous les matchs et tout aussi important dans le jeu. Largement suffisant pour permettre au Bayern de filer vers un nouveau titre de champion. Parce que derrière Dortmund a tenté de s’accrocher, mais y a laissé quelques plumes. Le BVB a été tenu en échec 2-2 par le RB Leipzig. Ca fait maintenant 8 points d’écart entre le Bayern et Dortmund, un écart qui paraît compliqué à combler pour le club de la Ruhr.