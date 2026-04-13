Eduardo Conceição, la pépite brésilienne estimée à plus de 100 M€ qui rend fou Manchester City, Chelsea et le PSG

Les ailiers brésiliens ont régulièrement la cote très jeune depuis des années. Depuis le phénomène Neymar parti en 2013 à Barcelone, les cadors européens se positionnent de plus en plus tôt sur les pépites auriverdes. Ainsi, Vinícius Júnior (Real Madrid), Rodrygo Goes (Real Madrid), Endrick (Real Madrid), Vitor Roque (FC Barcelone) ou encore Estevão (Chelsea) ont dû attendre leurs 18 ans avant de faire le grand saut en Europe, mais leur arrivée était déjà ficelée. Le prochain qui pourrait connaître cette situation se nomme Eduardo Conceição.

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Pur produit du centre de formation de Palmeiras, un des meilleurs du Brésil, l’ailier gauche de 16 ans n’a pas encore fait ses débuts en équipe première, mais fait déjà parler de lui comme l’ont fait Endrick ou encore Estevao avant lui. À l’instar de ses aînés, c’est lors de la célèbre Copinha, compétition qui voit les meilleures équipes U20 s’illustrer, qu’il a pu se faire un nom. Si Palmeiras n’a été que quart de finaliste de la dernière édition, il avait brillé avec quatre buts et trois passes décisives. International U17 avec le Brésil, celui qui est également milieu offensif dispose de belles références pour son âge.

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Palmeiras l’estime à 100M€

Et cela n’est pas passé inaperçu auprès des grandes écuries. Selon ESPN Brasil, de nombreux cadors européens sont sur les rangs pour un joueur estimé à plus de 100 millions d’euros par le Verdão. Manchester City est notamment le club le plus impliqué pour l’instant dans le dossier. Les Skyblues veulent écarter la concurrence et seraient prêts à offrir un montant avoisinant les 40 millions d’euros pour le joueur. Manchester City dispose de bonnes relations avec Palmeiras depuis les achats de Gabriel Jesus en 2016 et de Vitor Reis en 2025.

Mais les Sky Blues savent que d’autres équipes restent en embuscade. Ainsi, le Paris Saint-Germain et Chelsea seraient en contact avec l’entourage du joueur. Le FC Barcelone est de son côté revenu dans le coup après avoir initialement jeté l’éponge. Le numéro 10 du Brésil U17 est d’ailleurs au Paraguay avec sa sélection pour le Championnat sud-américain U17 et certains clubs ont envoyé des émissaires. Il y brille avec deux buts et deux passes décisives en trois matchs. Doté de bonnes ressources financières et pouvant compter le joueur jusqu’à sa majorité, Palmeiras peut jouer la montre. Eduardo Conceição devrait au passage découvrir l’équipe première d’Abel Ferreira après le Championnat sud-américain U17.