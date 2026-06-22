Anthony Martial force pour revenir en Ligue 1

Pour Anthony Martial, l’expérience en terre mexicaine aura viré au véritable chemin de croix. Arrivé en septembre dernier dans la foulée d’une courte pige à l’AEK Athènes, l’ancien buteur de Manchester United n’a jamais su s’imposer sous les couleurs des Rayados. Avec un bilan famélique d’un petit but et trois passes décisives en vingt apparitions, le joueur de 30 ans a rapidement cristallisé les critiques au pays.

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La presse et les supporters n’ont pas épargné la direction du club pour avoir misé sur un joueur en perte de vitesse, d’autant plus avec des émoluments astronomiques estimés à 3,5 millions d’euros annuels. Face à cette pression, et bien qu’il apparaisse encore en tête d’affiche sur la boutique officielle du club, les deux parties ont fini par s’entendre sur une résiliation à l’amiable, actant la fin prématurée de cette aventure.

Martial prêt à retrouver les pelouses de Ligue 1

De retour sur le continent européen pour profiter de ses vacances, l’ancien Golden Boy 2015 scrute désormais le marché avec une idée très précise en tête : retrouver les pelouses françaises. Persuadé d’avoir encore toutes les qualités requises pour s’exprimer en Ligue 1, son entourage s’active en coulisses.

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Selon nos informations, son nom a récemment été glissé sur les bureaux de plusieurs directions sportives de l’Hexagone sitôt sa résiliation actée. Problème de taille : les exigences salariales du joueur et ses statistiques en chute libre refroidissent logiquement les ardeurs de la plupart des prétendants.

Nice n’a pas dit non…

À l’heure actuelle, seul l’OGC Nice n’a pour l’instant pas fermé la porte à cette opportunité de marché. Les Aiglons se montrent prudents et doivent impérativement dégraisser leur effectif pour réduire leur masse salariale avant de pouvoir envisager une telle opération.

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Le chemin est donc encore très long pour imaginer revoir l’international tricolore fouler nos pelouses, onze ans après son départ retentissant de l’AS Monaco vers Manchester United contre un chèque historique de 80 millions d’euros. Une véritable éternité pour l’ancien international tricolore (30 sélections - 2 buts) en pleine descente aux enfers depuis 2020.