Menu Rechercher
Commenter 61
Exclu FM Ligue 1

Anthony Martial force pour revenir en Ligue 1

Moins d’un an après son arrivée surprise au Mexique, Anthony Martial a déjà fait ses valises. L’attaquant français, dont le contrat courait jusqu’en 2027, a trouvé un accord pour résilier son bail avec le CF Monterrey après un passage fantomatique. Désormais libre, l’ancien prodige de l’AS Monaco rêve de relancer sa carrière en France, où son profil a été proposé à plusieurs écuries de Ligue 1.

Par Sebastien Denis
2 min.

Pour Anthony Martial, l’expérience en terre mexicaine aura viré au véritable chemin de croix. Arrivé en septembre dernier dans la foulée d’une courte pige à l’AEK Athènes, l’ancien buteur de Manchester United n’a jamais su s’imposer sous les couleurs des Rayados. Avec un bilan famélique d’un petit but et trois passes décisives en vingt apparitions, le joueur de 30 ans a rapidement cristallisé les critiques au pays.

La suite après cette publicité

La presse et les supporters n’ont pas épargné la direction du club pour avoir misé sur un joueur en perte de vitesse, d’autant plus avec des émoluments astronomiques estimés à 3,5 millions d’euros annuels. Face à cette pression, et bien qu’il apparaisse encore en tête d’affiche sur la boutique officielle du club, les deux parties ont fini par s’entendre sur une résiliation à l’amiable, actant la fin prématurée de cette aventure.

Martial prêt à retrouver les pelouses de Ligue 1

De retour sur le continent européen pour profiter de ses vacances, l’ancien Golden Boy 2015 scrute désormais le marché avec une idée très précise en tête : retrouver les pelouses françaises. Persuadé d’avoir encore toutes les qualités requises pour s’exprimer en Ligue 1, son entourage s’active en coulisses.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, son nom a récemment été glissé sur les bureaux de plusieurs directions sportives de l’Hexagone sitôt sa résiliation actée. Problème de taille : les exigences salariales du joueur et ses statistiques en chute libre refroidissent logiquement les ardeurs de la plupart des prétendants.

Nice n’a pas dit non…

À l’heure actuelle, seul l’OGC Nice n’a pour l’instant pas fermé la porte à cette opportunité de marché. Les Aiglons se montrent prudents et doivent impérativement dégraisser leur effectif pour réduire leur masse salariale avant de pouvoir envisager une telle opération.

La suite après cette publicité

Le chemin est donc encore très long pour imaginer revoir l’international tricolore fouler nos pelouses, onze ans après son départ retentissant de l’AS Monaco vers Manchester United contre un chèque historique de 80 millions d’euros. Une véritable éternité pour l’ancien international tricolore (30 sélections - 2 buts) en pleine descente aux enfers depuis 2020.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (61)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga MX
Nice
Monterrey
Anthony Martial

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga MX Liga MX (Mexique)
Nice Logo OGC Nice
Monterrey Logo CF Rayados de Monterrey
Anthony Martial Anthony Martial
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier