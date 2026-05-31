LdC : Sir Alex Ferguson félicite le PSG et fustige Arsenal

Samedi soir, le PSG est allé chercher sa deuxième Ligue des Champions de rang face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.). Une finale peu spectaculaire mais qui a permis aux Parisiens, à l’issue d’une séance de tirs au but tendue, d’aller faire le back-to-back. Un sacre face aux Gunners qui a valu au club de la capitale de nombreuses louanges. Ce matin, c’est Sir Alex Ferguson qui y est allé de son commentaire positif.

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Dans un message adressé à Nasser Al-Khelaïfi, le mythique ancien entraîneur de Manchester United a encensé le PSG et en a profité pour envoyer une balle perdue à Arsenal : « Nasser, ici Alex Ferguson. Bravo, c’était une soirée difficile pour vous, mais vous avez joué contre une équipe ennuyeuse qui n’a fait que défendre. Profitez bien de vos vacances, vous le méritez ! » Voilà qui est dit.