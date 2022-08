LOSC-PSG : Christophe Galtier explique la combinaison au coup d'envoi

Après la superbe prestations de ses joueurs, vainqueurs 7 à 1 ce soir lors du match contre le LOSC, l'entraineur parisien est revenu au micro d'Amazon Prime Vidéo sur les éléments positifs qu'il a observés ce soir. «Mes satisfactions du soir, c'est la discipline, le sourire et l'envie de jouer.» a sobrement commenté Christophe Galtier dans un premier temps, alors que son équipe a marché sur son adversaire.

Interrogé ensuite sur la combinaison qui a fait mouche en début de match, le coach français a confirmé la rareté d'une telle action. «Et aussi il y a le premier but. Je veux faire une dédicace à mon staff technique. C'est un but qu'on ne reverra pas vous vous en doutez. Allez voir le Championnat espagnol et allemand, certains ont marqué comme ça. Et je fais un petit clin d'œil à nos U19 qui l'ont fait en Youth League face à Salzbourg l'année dernière. Bournemouth et le Rayo Vallecano l'ont aussi fait. Le faire à l'entrainement et le montrer, c'est une chose, le faire en vrai c'est autre chose» a-t-il déclaré.