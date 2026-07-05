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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Norvège : la frappe de Haaland qui crucifie le Brésil

Par Valentin Feuillette
1 min.
Erling Haaland (Norvège) @Maxppp
Brésil 1-2 Norvège
winamax
1 1.76 N 3.75 2 4.40 bonus 100€

Erling Haaland a définitivement scellé le sort de la rencontre en s’offrant un doublé dans le temps additionnel face au Brésil. À la 90e minute, Andreas Schjelderup a remonté le ballon sur le côté gauche avant de servir l’attaquant norvégien à l’entrée de la surface. Après un contrôle, le buteur a conclu d’un tir qui est passé entre les jambes de Danilo pour porter le score à 2-0.

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Auteur de son septième but dans cette Coupe du Monde 2026, Haaland a mis fin aux derniers espoirs brésiliens. Malgré sept minutes de temps additionnel, la Seleção n’est jamais parvenue à inverser la tendance, tandis que la Norvège se rapprochait d’un exploit historique et d’une qualification pour les quarts de finale.

Pub. le - MAJ le
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