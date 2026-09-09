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Ligue des Champions

FC Barcelone - Feyenoord : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Rodri avec le FC Barcelone @Maxppp
Barcelone 1-0 Feyenoord

Ce mercredi, on a le droit à la suite de la première journée de la Ligue des Champions. Et pour lancer cette première journée, on a le droit à un joli duel entre le FC Barcelone et le Feyenoord. À domicile, les Catalans s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Andreas Christensen et Joao Cancelo. Le milieu de terrain est assuré par Rodri et Pedri avec Dani Olmo en meneur avancé. Devant, Raphinha est soutenu par Lamine Yamal et Karim Adeyemi.

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De leur côté, les Néerlandais s’organisent dans un 4-3-3 avec Tjark Ernst qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste et Mika Marmol en défense. Javi Lopez et Charles Vanhoutte composent l’entrejeu avec Gjivai Zechiël un cran plus haut. Devant, Nacho Ferri est en attaque avec Anis Hadj Moussa et Luciano Valente derrière lui.

Les compositions

FC Barcelone :

Barcelone

4-3-3
Officielle

Feyenoord :

Feyenoord

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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