À cent jours de la Coupe du Monde 2026, le football iranien avance sur un fil. La sélection, qualifiée sportivement pour le rendez-vous nord-américain, se retrouve prise dans une tempête géopolitique d’une violence inédite depuis deux décennies. Les frappes américaines et israéliennes de la fin février, la mort d’Ali Khamenei et la riposte iranienne ont replongé le pays dans une logique de guerre totale. Dans ce contexte, chaque parole d’un international devient un acte politique. L’histoire récente l’a montré, le maillot de la Team Melli n’est jamais neutre. Depuis les manifestations massives de 2022 après la mort de Mahsa Amini, puis celles de janvier contre l’effondrement économique, les joueurs marchent sur une ligne de crête. Le football est devenu un champ de bataille symbolique où la moindre attitude pendant l’hymne ou la plus petite publication sur les réseaux sociaux déclenche une onde de choc. À Téhéran, la guerre a remplacé le quotidien. Les sirènes d’alerte rythment les journées, les coupures d’Internet compliquent toute communication avec l’étranger et la population vit au gré des annonces militaires et des rumeurs. Les infrastructures stratégiques sont sous tension, l’économie vacille depuis la fermeture du détroit d’Ormuz et la crainte d’une escalade régionale permanente nourrit un climat d’angoisse collective. Dans ce contexte, le sport apparaît dérisoire, mais il demeure l’un des rares espaces symboliques où le pays continue d’exister sur la scène internationale.

«Le monde est entré dans l’année 2026, une année qui, malheureusement, n’aide en rien la situation économique du peuple iranien. Chaque jour, le dollar augmente et le peuple s’appauvrit davantage. Quelle solution les responsables ont-ils pour les problèmes de la population ? Ils doivent entendre la voix du peuple et répondre à ses préoccupations. L’Iran mérite une réponse», a affirmé Mehdi Taremi. Dans un Moyen-Orient en ébullition, les sportifs iraniens évoluent sous un contrôle étroit. Les lois de la République islamique encadrent leurs déplacements, leurs prises de parole et parfois même leurs contrats. Les autorités surveillent les rassemblements, les fédérations, et les interviews. Les précédents sont nombreux. Des athlètes ont été convoqués, interrogés, et parfois empêchés de voyager pour des positions jugées trop critiques. Après les bombardements récents, la pression s’est accentuée, surtout à l’approche de la Coupe du Monde en terres nord-américaines. La fédération redoute des sanctions internationales, la FIFA observe la situation en vue de la compétition unique à 48 équipes, et les clubs européens s’inquiètent pour leurs joueurs. Dans cet environnement verrouillé, la star iranienne devient une figure ambiguë. Héros populaire à domicile, salarié d’institutions européennes à l’étranger, il doit composer avec deux réalités irréconciliables. Le moindre faux pas peut lui coûter sa carrière ou mettre ses proches, toujours présents sur place, en difficulté.

Parler avec risques ou accepter les fake news

La ru n’a plus la patience d’attendre. Depuis des années, une partie du peuple iranien demande aux idoles sportives et artistiques de prendre position, surtout en Iran où le peuple a toujours vibré au rythme de son histoire perse, sa musique, sa culture et son sport. Les exemples d’Ali Daei et d’Ali Karimi ont marqué les esprits. Le premier, légende du football, a publiquement soutenu les manifestants et s’est vu fermer son restaurant et confisquer son passeport. Le second a multiplié les messages critiques depuis l’étranger, devenant une voix de la contestation, ce qui a entraîné des complications pour sa famille en Iran. Dans ce climat, les cas de Mehdi Taremi et Sardar Azmoun cristallisent toutes les tensions. Une rumeur venue d’Italie et d’Iran a récemment affirmé que Taremi souhaitait quitter l’Europe et son club de l’Olmypiakos en Grèce pour rejoindre les autorités militaires iraniennes et défendre la République islamique. L’information a embrasé les réseaux sociaux avant d’être formellement démentie par son agent, qui a assuré que l’attaquant restait concentré sur sa carrière à Athènes. «Ce que j’ai vu en Iran était déchirant. J’ai été témoin de première main des conditions de vie extrêmement difficiles auxquelles notre peuple est confronté — je l’ai ressenti jusque dans mes os. Un pays si riche en ressources naturelles et en talents est écrasé par une mauvaise gouvernance, la recherche du profit personnel et le détournement de fonds», s’est lamenté Alireza Jahanbakhsh. Quant à Azmoun, l’actuel joueur de Shabab Al-Ahli aux Emirats arabes unis avait déjà publiquement soutenu les femmes iraniennes en 2022 avant de temporiser face aux risques de sanctions. Les supporters scrutent, interprètent, exigent, tandis que les joueurs, eux, avancent dans un brouillard permanent.

L’arrestation d’Hossein Mahini le 29 septembre 2022 a marqué un tournant brutal dans la relation entre le régime et ses footballeurs. Ancien international passé par Persépolis et auteur de 26 sélections, Mahini s’était imposé comme l’un des rares joueurs encore en activité à dénoncer ouvertement la répression sur Twitter, plateforme qu’il utilisait depuis 2014, lorsque Jack Dorsey, fondateur de Twitter, l’avait félicité d’être devenu l’un des premiers footballeurs iraniens célèbres à s’y inscrire. Il y évoquait la corruption de dirigeants sportifs, les difficultés sociales et, surtout, son soutien aux manifestations déclenchées après la mort de Mahsa Amini. Son arrestation, annoncée par l’agence IRNA pour «encouragement aux émeutes», a suscité une onde de choc, relayée par des figures comme Ali Karimi, qui a publié une photo de son ancien coéquipier accompagnée de la mention «With Honor». Dans le même temps, Sardar Azmoun publiait, puis supprimait un message de soutien aux manifestants, affirmant que les joueurs n’étaient pas autorisés à commenter publiquement le meurtre de Mahsa Amini, avant de présenter des excuses à ses coéquipiers pour les avoir exposés aux insultes. D’autres internationaux comme Alireza Jahanbakhsh, Ehsan Hajsafi ou Mehdi Taremi invoquaient le «respect des règles internes» pour justifier leur silence, tandis que l’ancien gardien Sosha Makani appelait les supporters à boycotter la Coupe du Monde au Qatar afin de ne pas servir la propagande d’État. Depuis, la pression ne s’est pas relâchée avec les menaces de fin de carrière, les condamnations comme celle d’Amir Nasr-Azadani à seize ans de prison, la surveillance accrue des réseaux sociaux et l’instrumentalisation systématique des succès sportifs, [le football iranien évolue plus que jamais sur une ligne de crête](), sommé de choisir entre solidarité populaire et survie professionnelle.

«Il n’est pas juste que le peuple patient et cher de mon pays soit tenu si loin de ses rêves. Mon souhait est que tous les jeunes Iraniens obtiennent ce qu’ils méritent vraiment.», avait déclaré Azmoun en janvier dernier. La situation est d’autant plus lunaire que ces mêmes stars ont déjà défié la ligne officielle. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, plusieurs cadres de la sélection étaient restés silencieux pendant l’hymne en solidarité avec les manifestations, exactement ce qu’ont fait les joueuses de la sélection cette semaine en Coupe d’Asie. Azmoun avait dénoncé la répression sur ses réseaux sociaux, quitte à s’exposer à des mesures disciplinaires. Taremi avait critiqué la gestion de la fédération, notamment en matière d’infrastructures et de formation, et défendu les droits des joueurs. Pourtant, dans un pays où la propagande s’appuie volontiers sur les succès sportifs pour afficher une unité nationale, leurs images sont récupérées, recyclées, et instrumentalisées. Le pouvoir a besoin de héros pour montrer que la nation tient debout. Le peuple attend des symboles de rupture, qui plus est à l’international. À l’approche de la Coupe du Monde 2026, ces deux attaquants incarnent cette impasse irréelle. Ils sont à la fois vitrines internationales d’un football talentueux et otages d’un contexte politique qui les dépasse. Dans le fracas des bombes et des rumeurs, leurs carrières semblent suspendues à une question impossible à savoir rester footballeur quand tout autour vous somme de devenir porte-drapeau.