Colombie - France : les compositions officielles

Ce dimanche, on a le droit à un joli match amical de préparation pour la Coupe du monde 2026 entre la Colombie et la France. Les Cafeteros s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alvaro Montero dans les cages derrière Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan Cabal et Johan Mojica. Le milieu de terrain est assuré par Jefferson Lerma et Richard Ríos. Devant, Luis Suarez est soutenu par Jhon Arias, James Rodríguez et Luis Díaz.

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De leur côté, les Bleus s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Brice Samba qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernandez et Lucas Digne en défense. N’Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery composent l’entrejeu. En pointe, Marcus Thuram est accompagné par Désiré Doué, Rayan Cherki et Maghnés Akliouche.

Les compositions

Colombie :

France :