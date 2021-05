Bordeaux : Laurent Koscielny tacle sa direction

Quatorzième de Ligue 1 après sa brillante victoire face à Lens (3-0) le week-end dernier, Bordeaux doit encore l'emporter dimanche à Reims pour assurer définitivement son maintien en Ligue 1. Une saison éprouvante pour les Girondins, bien loin des ambitions initiales affichées en début de saison. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Auguste Delaune, Laurent Koscielny a évoqué son avenir au sein du club aquitain. Et l'ancien joueur d'Arsenal s'est montré peu loquace sur le sujet.

« J’aurais aimé avoir les promesses qui m’ont été faites, avoir les joueurs qui permettent à cette équipe d'être plus haut au classement et de construire quelque chose avec un ossature. Ça n'a pas été fait, j'en tire des enseignements. Ça va me servir pour mon avenir », a ainsi commenté Koscielny. Une manière de mettre la pression à sa direction...