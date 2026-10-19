Damien Comolli nommé PDG d’un club de Serie B

Ancien président de Toulouse (2020-2025) et ex-directeur général de la Juventus (2025-2026), Damien Comolli a retrouvé un club. Le dirigeant français âgé de 54 ans reste en Italie. Après le Piémont, Comolli débarque cette fois-ci en Toscane où il a été recruté par Pise.

La suite après cette publicité

« Le Pisa Sporting Club a le plaisir d’annoncer la nomination de Damien Comolli au poste de président-directeur général du club. Parallèlement, Damien Comolli rejoindra le conseil d’administration », peut-on lire dans le communiqué publié par l’actuel troisième du classement de Serie B.