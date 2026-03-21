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Ligue 1

Nice : le désarroi de Melvin Bard après la débâcle face au PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Melvin Bard @Maxppp
Nice 0-4 PSG

L’OGC Nice a connu une nouvelle défaite cette saison en championnat face au PSG (0-4). Une débâcle dont se serrait bien passer les Aiglons, eux qui jouent leur maintien et qui occupent actuellement la 15e place du championnat avec seulement cinq points d’avance sur Auxerre, barragiste. Après la rencontre, Melvin Bard s’est adressé au micro de Ligue 1+, conscient que ses coéquipiers et lui vont devoir encore batailler pour rester dans l’élite.

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« Le penalty nous a fait mal. Le rouge encore plus. On fait une bonne première période, mais on s’est écroulés en deuxième. On savait que ça allait être dur face au PSG, maintenant, on a un match le week-end prochain, il va falloir mettre les mêmes ingrédients et aller gagner. Le maintien ? Ça va être serré, on le sait. Il nous reste 7 finales. On va devoir les jouer à fond. Il faudra mettre les mêmes ingrédients qu’en première mi-temps et ça va aller », a-t-il indiqué.

Pub. le - MAJ le
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