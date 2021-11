PSG : Pochettino répond aux critiques sur le Ballon d'Or de Leo Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi a remporté hier soir le 7e Ballon d'Or de sa carrière. Il s'agissait déjà d'un record, l'Argentin prend encore plus le large sur Cristiano Ronaldo notamment. Seulement, bon nombre d'observateurs considèrent que la Pulga n'aurait pas du soulever la plus prestigieuse des récompenses individuelles cette année, affirmant qu'elle aurai dû revenir à Robert Lewandowski, Karim Benzema ou encore Jorginho. Une polémique est née mais Pochettino a rapidement voulu l'éteindre en conférence de presse, estimant que son joueur méritait son trophée.

«Je lui transmets publiquement mes félicitations à lui et à sa famille. C’est absolument énorme. On espère aussi que c’est le premier jour de la construction de ce qui peut être un 8e Ballon d'Or. Au club, le voir avec 6 puis 7 Ballon d'Or, c’est extraordinaire. Au delà des récompenses individuelles, on vise maintenant les trophées collectifs, a d'abord expliqué l'entraîneur parisien en conférence de presse. Il mérite totalement le Ballon d'Or, il n’y a pas débat là-dessus pour moi. Je peux comprendre que dans d’autres pays, il y a des critiques mais il le mérite. A lui d’en profiter avec sa famille avec pourquoi pas préparer la suite et un 8e Ballon d'Or.»

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.