Ligue 1 : la programmation de la 2e journée

Alors que la Ligue des Champions va faire son retour le vendredi 7 août prochain avec les premiers huitièmes de finale retour, la Ligue 1 va elle revenir le 22 août avec les premières rencontres de la 1ère journée. Et ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel en a dit plus sur la seconde levée, qui se jouera le dernier week-end du mois d'août.

La suite après cette publicité

Pour débuter, l'Olympique Lyonnais et le Dijon FCO croiseront le fer le vendredi 28 août à 21h au Groupama Stadium. Le samedi, Rennes-Montpellier (17h) et RC Lens-PSG (21h) sont programmés. La suite de cette deuxième journée aura lieu le dimanche, avec en clôture une rencontre entre le Stade Brestois 29 et l'Olympique de Marseille (21h).

Le programme de la 2e journée de Ligue 1 :

Vendredi 28 août à 21h00 sur Téléfoot

Olympique Lyonnais - Dijon FCO

Samedi 29 août à 17h00 sur Téléfoot

Stade Rennais FC – Montpellier Hérault SC

Samedi 29 août à 21h00 sur Canal+

RC Lens – Paris Saint-Germain

Dimanche 30 août à 13h00 sur Téléfoot

Stade de Reims – LOSC Lille

Dimanche 30 août à 15h00 sur Téléfoot

Angers SCO – FC Girondins de Bordeaux FC Metz – AS Monaco FC Nantes – Nîmes Olympique AS Saint-Étienne – FC Lorient

Dimanche 30 août à 17h00 sur Canal+

RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Dimanche 30 août à 21h00 sur Téléfoot

Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille