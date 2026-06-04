Arsenal : Kepa disponible pour un prix ridicule

Arsenal pourrait chambouler l’avenir de Kepa (31 ans). Malgré des débuts encourageants dans son rôle de doublure de David Raya à Londres, l’ancien rempart de Chelsea était arrivé pour apporter de la concurrence et sécuriser la hiérarchie dans les cages des Gunners. Seulement, l’Espagnol serait en passe de dire au revoir à la formation de Mikel Arteta.

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Selon The Athletic, Kepa disposerait d’une clause lui permettant de quitter le club si Arsenal récupère les 5 millions d’euros investis pour son recrutement. Si le gardien semble se plaire dans son second rôle, il pourrait être tenté par une aventure où il serait numéro 1 et Arsenal devrait donc recruter un nouveau gardien capable d’assurer la concurrence avec Raya. Rappelons qu’en 2018, Kepa avait été acheté pour environ 80 M€ par Chelsea.